Вашингтон ввёл санкции в отношении 20 иранских компаний

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении 20 иранских компаний и банков. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Ограничения введены за финансовую помощь одному из ополчений, входящему в Корпус стражей исламской революции (элитное военно-политическое формирование в Иране). Кроме того, Минфин обвинил ополчение в использовании детей в качестве солдат в Сирии.

Американским компаниям запрещено совершать сделки с компаниями и структурами, попавшими в санкционный список. Имеющиеся в США активы иранских компаний блокируются.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.