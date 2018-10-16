Палестинская автономия возглавит группу развивающихся стран в ООН

Палестинская автономия в 2019 году станет председателем группы из 77 развивающихся стран, действующей в рамках ООН. Такое решение приняли участники Генассамблеи Организации объединенных наций. В пользу решения высказались 146 стран. США, Израиль и Австралия проголосовали против. 15 стран воздержались, 29 стран не участвовали в голосовании.

"Мы не можем поддерживать усилия палестинцев по укреплению своего статуса за пределами прямых переговоров с Израилем. Соединенные Штаты не признают существование палестинского государства", - заявил заместитель посла США в Генеральной Ассамблее Джонатан Коэн.

В 2012 году Палестинская автономия получила статус наблюдателя при ООН. Независимость автономии признают 137 государств – членов ООН. Благодаря принятому решению палестинские представители смогут действовать от группы 77 стран, выступать с заявлениями, вносить свои предложения и поправки.

Палестинцы хотят создать свое государство на Западном берегу, секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Израиль и США выступают против этого. Обострение отношений между Вашингтоном и Палестинской автономией случилось после признания американской стороной Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства из Тель-Авива. Генассамблея ООН на сессии в декабре прошлого года не поддержала инициативу США.