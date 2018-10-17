Трамп назвал ФРС США "самой серьезной угрозой " для себя

Президент США Дональд Трамп в очередной открыто выразил недовольство курсом Федеральной резервной системы (Центрального банка США). "Его политика меня крайне беспокоит", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, имея в виду главу ФРС Джерома Пауэлла, которого президент сам и назначил на этот пост в прошлом году.

Федеральная резервная система усматривает в экономике США нарастающие признаки инфляции и поэтому повышает ставку рефинансирования. Она же, в свою очередь, влияет на процент, который банки берут со своих клиентов, частных лиц и предприятий.Белый дом, со своей стороны, роста инфляции не видит. Поэтому Трамп и некоторые члены его команды опасаются, что слишком быстрые, хотя и небольшие повышения ставки ЦБ, обернутся чрезмерным замедлением экономической активности.

На прошлой неделе президент дважды подверг критике действия ФРC, заявив, что Центробанк поднимает ставки кредитования слишком быстро, и даже назвал его руководство "сумасшедшим", "смехотворным" и "слишком умным". Однако заверил, что не собирается увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла.

Политика Центробанка заставляет нервничать и финансовые площадки. В начале прошлой недели Нью-йоркская биржа потеряла за два дня пять процентов своей капитализации.

Бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, которую Трамп отправил досрочно в отставку, заявляет, что не Центральный банк, а президент своими замечаниями дестабилизирует финансовые рынки.