СМИ: и.о. главы Приморья разрешили "отстроиться" от Кремля

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко перед повторными выборами главы региона создает имидж независимого от Москвы кандидата, который отстаивает интересы местных жителей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на на источники, "близкие к Кремлю".

Как рассказали собеседники издания, федеральные власти учли тот факт, что против кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко на прошедших выборах "было протестное голосование". Поэтому Кожемяко не должен казаться "московским наместником", сказал один из источников, отметив, что ему нужно "отстроиться от Москвы", иначе это сделают его оппоненты.

По словам источника, близкого к руководству Приморья, Кожемяко занимается своей предвыборной кампанией самостоятельно, поскольку работа московских политтехнологов ему не нравится.

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря.

Ранее избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов главы региона из-за многочисленных нарушений. Второй тур выборов состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора , представитель "Единой России" Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

​