В Москве за организацию митинга задержали юриста ФБК

В Москве в среду около дома задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Александра Головача за организацию митинга. Его увезли в ОВД "Даниловское". Об этом сообщил в твиттере Алексей Навальный. С каким именно митингом это связано, Навальный не уточнил.

Позже сам Головач написал в твиттере :"Вчера ездили с Вячеславом Гимади на Рублевку посмотреть на знаменитый шпиль, а уже утром полиция задержала у дома и везет на составление протокола за организацию митинга".

Накануне юристов ФБК Александра Головача и Вячеслава Гимади задержали на Рублевском шоссе. Через три часа их отпустили из Барвихинского ОВД, так и не предъявив никаких обвинений.

По словам Навального, юристы "вели обычную работу по анализу собственников элитных дворцов на основании открытого реестра".