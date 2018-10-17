Сотрудников колонии в Хакасии обвинили в пытках и изнасиловании

В Хакасии троих сотрудников колонии обвиняют в применении пыток и сексуальном насилии над осужденным. По данным следствия, таким способом они заставляли 41-летнего заключенного отказаться от услуг адвоката и перестать жаловаться уполномоченному по правам человека.

Материалы дела в отношении начальника единого помещения камерного типа и двоих его подчиненных направлены в суд, сообщает правозащитная организация "Зона права". Обвиняемые на время следствия находились под домашним арестом. По данным правозащитников, в их отношении продолжается проверка – уже по другим эпизодам.

Известно, что эти же сотрудники колонии избивали еще одного заключенного, которому потом пришлось удалить почку. Все это происходило в 2016 году. Правозащитники больше двух лет добивались, чтобы дело дошло до суда, рассказала порталу "Сибирь.Реалии" адвокат потерпевших Наталья Монс.