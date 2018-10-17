Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сотрудников колонии в Хакасии обвинили в пытках и изнасиловании

Колония, иллюстративное фото

Смотреть комментарии

В Хакасии троих сотрудников колонии обвиняют в применении пыток и сексуальном насилии над осужденным. По данным следствия, таким способом они заставляли 41-летнего заключенного отказаться от услуг адвоката и перестать жаловаться уполномоченному по правам человека.

Материалы дела в отношении начальника единого помещения камерного типа и двоих его подчиненных направлены в суд, сообщает правозащитная организация "Зона права". Обвиняемые на время следствия находились под домашним арестом. По данным правозащитников, в их отношении продолжается проверка – уже по другим эпизодам.

Известно, что эти же сотрудники колонии избивали еще одного заключенного, которому потом пришлось удалить почку. Все это происходило в 2016 году. Правозащитники больше двух лет добивались, чтобы дело дошло до суда, рассказала порталу "Сибирь.Реалии" адвокат потерпевших Наталья Монс.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG