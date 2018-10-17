WSJ: Евросоюз увеличит военную помощь ЦАР из-за усиления РФ

Министры иностранных дел Евросоюза договорились увеличить военную поддержку Центральноафриканской Республикии из-за вмешательства России в дела этой страны, пишет The Wall Street Journal. ЕС подготовит план консультаций и помощи службам безопасности ЦАР.

Европейские дипломаты рассматривают попытки Москвы закрепиться в ЦАР как возможность усилить влияние в Африке и заработать на добыче полезных ископаемых.

В минувшем году ООН запретила России поставлять в ЦАР легкое вооружение, однако Москва нарушила договоренности, сообщает издание. По данным Reuters, в феврале Кремль отправил в ЦАР девять самолетов с оружием, а также десятки военных консультантов для обучения местных солдат и обеспечения проектов в сфере добычи полезных ископаемых.

С 2016 года ЕС выделяет ЦАР — одной из беднейших стран мира — сотни миллионов евро гуманитарной помощи.

Как сообщалось, в ЦАР закрепились российские наемники группы из так называемой "частной военной компании Вагнера". Утверждалось, что они призваны защитить местную президентскую администрацию от враждебных кланов в обмен на возможность добывать природные ресурсы. При попытке расследовать в ЦАР деятельность вагнеровцев в июле на территории этой страны погибли три российских журналиста — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, пытавшийся расследовать гибель журналистов, был отравлен и затем госпитализирован в Берлине.