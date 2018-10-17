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В Москве задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин

Виталий Нахлупин

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В Москве задержали Виталия Нахлупина — заместителя главы аннексированного Россией Крыма, бывшего председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Крыма.

По информации источника РБК, задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по строительству дорог.

Одновременно с этим в среду сотрудники ФСБ пришли с обысками в представительство "Крымской железной дороги" , а также в Службу автодорог Крыма. Также были изъяты документы в Государственном комитете конкурентной политики и в "Крымэнерго", рассказал РБК федеральный чиновник.

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