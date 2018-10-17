При взрыве в колледже в Керчи погибли люди

Несколько человек погибли в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службах быстрого реагирования. В центре медицины катастроф сообщают, что в больницы доставили 25 человек.

По данным агентства "КрымИнформ", число погибших могло достигнуть десяти. По предварительным данным, пострадали до 70 человек.

Издание "Керчь Инфо" пишет, что в здании взорвался газ. При этом в пресс-службе предприятия "Крымгазсети" заявляют, что объект не газифицирован, но в нем могли быть запасы газа в баллонах.

Канал 360 со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед взрывом неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа.

"Керченский политехнический колледж" – государственное бюджетное образовательное учреждение, его учредителем является российское Министерство образования Крыма.