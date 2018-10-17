Российские хакеры атаковали компании Украины и Польши

Российские хакеры заразили новейшей вредоносной программой три энергетические и транспортные компании Украины и Польши, запланировав совершить разрушительный киберсаботаж. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию по обеспечению кибербезопасности ESET.

По ее данным, взлом осуществила хакерская группировка, ответственная за предыдущие нападения на украинский энергетический сектор с помощью программы BlackEnergy. По данным Лондона, эта группа связана с военной разведкой России. Разработанный ею новый вирус, который был внедрен в украинские и польские системы, получил название GreyEnergy.

Злоумышленники запустили его в компьютеры своих жертв посредством фишинга, получив возможность мониторить их сети и собирать конфиденциальную информацию, в том числе пароли и логины. ESET выявила попытки хакеров отыскать критические элементы инфраструктуры компаний, в том числе компьютеры, управляющие производственными процессами. По данным ESET, на этом этапе киберпреступники проводят нечто вроде разведки, чтобы однажды провести кибердиверсию. Как заявили в ESET, GreyEnergy по-прежнему активен и опасен.

В Киеве подтвердили факт атаки против двух украинских компаний. Польские власти оставили запрос Reuters без ответа. В Кремле отвергли обвинения.

В декабре 2015 года вирус BlackEnergy отключил электроэнергию в Ивано-Франковской области Украины, оставив на несколько часов без света несколько сотен тысяч человек.