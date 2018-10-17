Саакашвили могут обвинить в заказе убийства бизнесмена Патаркацишвили

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против четырех бывших высокопоставленных чиновников МВД по обвинению в подготовке убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2007 году. Предприниматель и близкий друг Бориса Березовского в то время жил в Тбилиси и помогал грузинской оппозиции, которая добивалась отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили.



Представитель генеральной прокуратуры заявил на специальном брифинге, что по предварительным данным, требующим проверки, приказ о "ликвидации" Бадри Патаркацишвили "силовики" получили лично от экс-президента. Но уголовное дело против самого Саакашвили пока не возбуждено – вероятно, следствие ожидает заявлений подследственных на судебном процессе.

Одновременно генпрокуратура передала журналистам аудиозапись разговора 11-летней давности между руководителями Департамента конституционной безопасности и Оперативного следственного департамента МВД. Аудиозапись обнаружена в 2016 году в ходе обыска в доме высокопоставленного сотрудника МВД.

На записи собеседники обсуждают различные методы "ликвидации" Бадри Патаркацишвили. В том числе речь идет о возможности нанесения на дверную ручку его дома отравляющего вещества.

В ноябре 2007 года Бадри Патаркацишвили успел уехать в Лондон. В феврале 2008-го он умер в собственном доме. По версии британских следователей, причиной смерти бизнесмена стал инфаркт.