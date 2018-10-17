Госдума не будет отменять повышенные пенсии для депутатов

Законопроект об отмене повышенных пенсий для депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, который в августе был разработан генеральным советом "Единой России", поступил в Госдуму с радикальными изменениями, сообщает "Коммерсант".

Вместо полной и обязательной отмены доплат и пенсионных льгот документ предусматривает лишь "право отказаться" от них добровольно. В таком виде законопроект был рекомендован комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

Принятие закона в первом чтении намечено на четверг. В случае подписания его президентом Путиным, он вступит в силу с 1 января 2019 года.

По данным Госдумы, сейчас пенсия депутата, проработавшего в парламенте от 5 до 10 лет, составляет 46 626 рублей, а если он проработает в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 рублей. Это в 1,5 раза превышает среднюю зарплату по России, которую Росстат оценивает в 41 140 рублей.