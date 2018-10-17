Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уехала из России

Мария Мотузная, обвиненная в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за записей на странице "ВКонтакте", уехала на Украину. Об этом она написала в твиттере. "Всем спасибо, Россия, прощай", — говорится в одном из её сообщений.

В начале мая правоохранители провели обыск в доме Мотузной. После изъятия у нее компьютера и телефона девушку отвезли в полицейский участок. Там ей показали скрины изображений, которые она размещала в своем аккаунте. Они легли в основу выдвинутых против Мотузной обвинений в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

9 октября суд вернул в прокуратуру дело Мотузной в прокуратуру. Это было сделано в результате запроса стороны защиты. Она заявила, что "не был доказан умысел подсудимой и не исследовался эффект, который произвели на аудиторию её действия".