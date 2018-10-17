Бывшего главу Сыктывкара повторно признали виновным во взятках

Сыктывкарский городской суд 17 октября признал виновным бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева в получении взяток. Об этом сообщает сайт "7x7". Суд приговорил Зенищева к семи годам колонии строгого режима и запретил занимать руководящие должности в течение трех лет.

В 2015 году бывшего мэра уже приговорили к девяти годам лишения свободы по другому делу о взятках. С учётом действующего наказания Зенищев проведёт в колонии десять с половиной лет. Он также должен заплатить 1,5 миллиона рублей штрафа.

Зенищев возглавлял администрацию Сыктывкара с марта 2006 по февраль 2011 года. В феврале 2014 года его задержали в Москве и этапировали в Сыктывкар. В июле 2016 года Сыктывкарский городской суд признал Зенищева виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Размер взятки по второму делу составил почти 14 миллионов рублей.

В октябре 2018 года Зенищев в прениях заявил о недостоверности доказательств его вины и обвинил следствие в фабрикации уголовного дела.