Власти ФРГ: захвативший заложницу в Кёльне причастен к исламизму

Сирийский беженец, захвативший заложницу на железнодорожном вокзале в Кёльне, имел исламистские мотивы. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии.

Прокуроры сообщили о многочисленных уликах, которые свидетельствуют о причастности злоумышленника к идеям радикального исламизма. Когда преступник удерживал заложницу, он требовал освобождения некой женщины, муж которой причастен к терроризму, уточнили в прокуратуре. Помимо прочего, он заявлял о том, что является членом террористической группировки "Исламское государство". Следователи выясняют, действовал ли сириец от лица джихадистов и контактировал ли с ними.

Ранее стало известно, что беженец проживает в Германии с 2015 года. Он 13 раз попадал в поле зрения полиции.

15 октября 55-летний выходец из Сирии вошел в ресторан "Макдоналдс" на железнодорожном вокзале Кёльна. Он бросил в посетителей бутылку с зажигательной смесью. Ранения получили трое человек, включая 14-летнюю девочку. После этого злоумышленник ворвался в аптеку и захватил в заложницы женщину. Затем он скрылся в подсобном помещении, угрожая поджечь себя и заложницу. Прибывшие на место полицейские взяли помещение штурмом. Беженец получил ранения. Сейчас он находится в госпитале. Его жизнь вне опасности. Заложница получила легкие травмы.