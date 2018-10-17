Начальник Рутульского районного отдела внутренних дел в Дагестане скрылся от следствия после возбуждения дела о пытках задержанных. Об этом сообщают источники РИА "Дагестан" и "Интерфакса". Полицейский пообещал следователю прийти на допрос, но выключил телефон и исчез.

По версии следствия, которую сообщает официальный сайт СК, в феврале 2018 года в селе Амсар Рутульского района республики в 280 километрах от Махачкалы полицейский Артем Магомедов избил местного жителя. После этого он велел подчиненным отвести мужчину в здание отдела полиции, где продолжил его избивать. По вмененному ему обвинению, Магомедову грозит заключение на срок до четырех лет.

Руководство республиканского МВД инициировало служебную проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего, сообщает Следственный комитет. Звание полицейского не уточняется, однако в январе он встречался со школьниками как капитан полиции.

В ночь на 14 сентября 2017 года в селе Рутул сгорело здание администрации, сообщал ранее "Кавказ.Реалии". Полицейские тогда задержали четверых местных жителей. Им вменяли нарушение правил оборота наркотических средств и умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Родственники сообщали, что задержанным подкинули наркотики, а одному наркотики и патроны.

Задержанные жаловались на пытки в полиции. 24 ноября 2017 года один из них, Аким Кулиев, нанес себе увечья в изоляторе временного содержания. Власти обратили внимание на ситуацию только после того, как о пытках жителей Рутула написал в социальных сетях боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедова, чьим другом детства оказался Кулиев, напоминает "Кавказ.Реалии".