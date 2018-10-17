Суд в Челябинске оштрафовал активиста без его присутствия

Суд в Челябинске оштрафовал на пять тысяч рублей участника движения "Открытая Россия" Дениса Ибрагимова за сотрудничество с иностранными организациями. Об этом активист написал в фейсбуке.

Ибрагимов пишет, что суд не поставил его в известность о дате заседания и вынес постановление без присутствия обвиняемого. Активист уточнил, что обвинение основано на информации, полученной сотрудниками центра по противодействию экстремизму от администрации социальной сети "ВКонтакте".

Оппозиционер также сообщил, что он состоит в российском движении "Открытая Россия" и не сотрудничает с одноимённой иностранной организацией, зарегистрированной в Великобритании Михаилом Ходорковским.