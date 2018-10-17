СМИ: США опубликуют выводы по делу о "российском вмешательстве" в ноябре

Спецпрокурор США Роберт Мюллер представит результаты расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября, после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, от Мюллера требуют скорейшего предъявления обвинений или окончания расследования.

Собеседники Bloomberg рассказали, что спецпрокурор собирается дать заключение по двум основным статьям расследования. Одно из них - возможный сговор предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Кремлём. Второе – попытки президента США воспрепятствовать правосудию.

Источники агентства уточняют, что выводы расследования будут представлены публично. Само заключение будет направлено заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну.

На днях телеканал CNN сообщил, что Мюллер направил Трампу список вопросов о предполагаемом сговоре сотрудников предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер захочет лично переговорить с главой Белого дома.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2916 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.