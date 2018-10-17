CNN рассказал о модернизации российских ядерных бункеров

Россия существенно модернизировала хранилища ядерного оружия в Калининградской области. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

CNN публикует фотокопии снимков, которые, как утверждается, были сделаны между 19 июля и 1 октября. Анализ снимков позволяет говорить о модернизации на 40 бункерах в районе города Приморск. Там находится второй по величине порт России на Балтийском море.

Журналисты телеканала отмечают, что строительные работы велись также на военной базе "Чкаловск" к северу от Калининграда. Недавно туда вернулись самолёты морской авиации Балтийского флота. Они временно базировались в Черняховске. По данным CNN, российские военные отправили в Черняховск ракетные комплексы "Искандер".

Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго в беседе с CNN заявил, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО. Российская сторона публикацию телеканала пока никак не прокомментировала.

С прошлого года в Литве, Латвии, Эстонии и Польше несут службу 4 тысячи солдат НАТО на основании ротации. В случае конфликта с Россией эти силы быстрого реагирования должны будут сдерживать Москву до прибытия основных войск. После аннексии Крыма в 2014 году Североатлантический союз существенно увеличил военное присутствие в Восточной Европе.