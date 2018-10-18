Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20

Число погибших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже выросло до 20. Об этом сообщилзаместитель главы городской администрацииДилявер Мельгазиев. Все погибшие опознаны родственниками.

Как сообщила в четверг утром глава Минздрава России Вероника Скворцова, 15 погибших – учащиеся колледжа, 11 из них – несовершеннолетние. Ещё пять жертв – сотрудники. По словам Скворцовой, основная причина смерти погибших в Керчи - огнестрельные ранения, а в больницы попали пострадавшие от взрыва. По последним данным, пострадали 70 человек, 10 из них находятся в реанимации, пятеро раненых – в коме.

Нападение на колледж произошло накануне днем. Его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​ По предварительным данным, студент мог устроить стрельбу из-за конфликта с преподавателями, рассказал источник "Интерфакса".

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что юноша действовал один, были ли у него сообщники за пределами учебного заведения, выясняется.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже оно было переквалифицировали на статью "убийство". В аннексированном Россией Крыму объявлен трехдневный траур.