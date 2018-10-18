Колонна мигрантов из Гондураса направляется в США

Многотысячная колонна мигрантов из Гондураса продолжает движение в сторону мексикано-американской границы, несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов и гондурасского правительства.

Группа в составе 150 человек стартовала из Гондураса в минувшую пятницу и с тех пор разрослась до 2 тысяч. Организатор марша, бывший депутат парламента Гондураса Бортоло Фуэнтес не зарегистрировался при переходе границы в Гватемалу и был задержан местными властями.

Президент США Дональд Трамп вновь предупредил власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что если они не станут пресекать шествия, участники которых намереваются незаконно проникнуть в Соединенные Штаты, то им грозит полная потеря американской экономической помощи. Сами мигранты, по словам Трампа, будут депортированы, но не сразу, а после того, как проведут время в американских тюрьмах.

Правительство в Тегусигальпе осудило шествие, как “политическое мероприятие“, направленное на подрыв “стабильности, мира и нормальной работы государственных органов в Гондурасе и Соединенных Штатах“.

Правительство Мексики, в свою очередь, предупреждает, что не допустит в страну лиц, не имеющих визу. Не ясно, однако, хватит ли у мексиканских властей политической воли, чтобы остановить колонну мигрантов. В любом случае им будет предоставлена возможность просить в Мексике политическое убежище.