Число жертв нападения в Керчи растет. Умерла одна из раненых

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже в Керчи возросло до 21. В больнице умерла одна из раненых. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах города и позже подтвердили в Минздраве России.

Согласно списку, который ранее опубликовало правительство аннексированного Россией Крыма, 15 погибших – учащиеся колледжа (в том числе сам нападавший), 6 из них – несовершеннолетние. Ещё пять жертв – сотрудники. Основная причина смерти - огнестрельные ранения, а в больницы попали пострадавшие от взрыва. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Нападение на колледж произошло накануне днем. Его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​ Разрешение на оружие Росляков получил в октябре.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже оно было переквалифицировали на статью "убийство". В Крыму объявлен трехдневный траур.

В Керчи проходит траурная акция в память о жертвах вчерашнего нападения на Политехнический колледж. Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что погибших похоронят рядом на центральной аллее городского кладбища.

Во многих городах России появились стихийные мемориалы. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, а также городах аннексированного Россией Крыма – Севастополе и Симферополе – жители приносят к ним свечи и цветы. В Москве стихийная акция памяти проходит у мемориала Городу – герою Керчь в Александровском саду. Накануне вечером была отключена иллюминация на Останкинской башне.