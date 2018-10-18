Александр Кольченко написал письмо поддержки Олегу Сенцову

Находящийся в российской колонии по обвинению к терроризме крымский активистАлександр Кольченко написал письмо поддержки режиссеру Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России. Об этом сообщает "Укринформ»" со ссылкой на члена Уральской правозащитной группы Татьяну Щур.

В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться, беречь себяи "помнить, что империи не вечны, тирана уронят".

Как уточнила правозащитник, письмо, написанное 11 октября, уже передали Сенцову, который отбывает наказание в российской колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

В августе 2015 года Олега Сенцова и Александра Кольченко российские власти обвинили в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму и приговорили к 20 и 10 годам лишения свободы. Они вину не признали.

5 октября Сенцов передал через адвоката птсьменное заявление, в котором сообщил, что вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней, в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла о недопустимости принудительного кормления, "которое является фактически разновидностью пытки". Европейский союз призвал Россию освободить украинского режиссера из колонии и оказать ему необходимую медицинскую помощь.