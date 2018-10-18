В Барнауле жена бизнесмена рассказала о пытках мужа в СИЗО

Жена барнаульского бизнесмена Сергея Мороза Юлия рассказала о пытках мужа в местном СИЗО. Она заявила сайту "Банкфакс", что сотрудники службы исполнения наказаний в изоляторе выбивали из него признательные показания по делу о хищении 2 миллионов рублей. По ее словам, его неоднократно били электрошокером до потери сознания и подвергали моральным издевательствам.



Предприниматель пять месяцев находился в СИЗО. В сентябре суд изменил ему меру пресечения и отклонил ходатайство следователя о продлении содержания Мороза в изоляторе. На заседании его супруга также говорила о побоях. При этом все остальные обвиняемые по этому делу изначально находились под домашним арестом.



В УФСИН по Алтайскому краю заявили, что к подозреваемому не применяли физическую силу и спецсредства. Медицинские осмотры в тюрьме якобы не показали телесных повреждений и травм.

Директор строительного магазина Сергей Мороз был похищен 15 декабря 2017 года. Он сообщил, что в торговом центре ему накинули на голову шапку и силой затолкали в машину. Сутки родственники и друзья не могли связаться с ним. На следующее утро предприниматель вернулся домой в сопровождении трех человек, которые представились бизнесменами и обвинили Мороза в краже более 2 миллионов рублей с их счетов.



Полиция задержала похитителей, но следствие по делу было приостановлено. За деньгами больше никто не обращался. Однако весной 2018-го в отношении Сергея Мороза было возбуждено уголовное дело по статье "кража, организованная группой лиц".

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного. После публикации были арестованы 12 сотрудников исправительного учреждения, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.