ФСИН отказалась извиниться за пытки в оренбургских колониях

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась извиниться перед осужденными оренбургских колоний, которые рассказали о применении к ним пыток, изнасилованиях и принуждении к работам на строительстве дач.

Об этом сообщает "Комитет против пыток", который ранее обратился с заявлением на имя заместителя главы ведомства Валерия Максименко. В полученном сегодня ответе говорится, что руководство ФСИН не обязано извиняться за своих подчиненных, так как это не предусмотрено российским законодательством.

При этом правозащитники напоминают, что ранее Максименко публично извинился за пытки в ярославской колонии, на которые пожаловался осужденный Евгений Макаров. Записи издевательств над заключенным, полученные фондом "Общественный вердикт", тогда привели к нескольким уголовным делам в отношении сотрудников ФСИН и вызвали широкий общественный резонанс.