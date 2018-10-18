Верховная рада передала Андреевскую церковь Константинополю

Верховная рада передала Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. При этом само здание храма остается в собственности украинского государства.

Передать Андреевскую церковь Константинополю ранее предложил президент Украины Петр Порошенко. В четверг проект закона поддержали 237 депутатов Верховной рады.

По словам руководителя комитета по вопросам духовности Николая Княжицкого, передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату не противоречит украинскому законодательству, а лишь "свидетельствует о политической позиции и президента Украины, и парламента".

Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры, находится в государственной собственности. Сейчас в ней проходят службы Украинской автокефальной православной церкви – эта церковная организация, как ожидается, войдет в состав будущей единой Украинской церкви.

Конфликт вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата начался в конце XX века, когда часть украинских приходов Русской православной церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ. 11 октября Синод Константинопольской церкви принял решение запустить процесс предоставления автокефалии – административной независимости – Украинской православной церкви.

В ответ Синод Русской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинополем.