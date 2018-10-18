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В Барнауле на активиста завели дело о незаконной агитации

Гражданский активист из Барнаула Виктор Рау

В Барнауле полиция возбудила в отношении известного местного гражданского активиста Виктора Рау административное дело о нарушении правил предвыборной агитации. Об этом он сам сообщил сайту "Сибирь.Реалии".

По словам Рау, обвинения касаются нарушений правил агитации в период выборов губернатора Алтайского края, состоявшихся 9 сентября. Он заявил, что накануне голосования на своей странице в Facebook он "просто изложил свою позицию".

Он также сообщил, что несколько его друзей-пользователей социальной сети до получения им письма от полиции сообщали ему об их опросе. По словам Рау, правоохранительные органы интересовались, не нарушает ли, по их мнению, активист российское законодательство. В документе говорится, что проверка проходит в связи с "проведением предвыборной агитации вне агитационного периода".

Гражданский активист Виктор Рау летом 2018 был одним из кандидатов в губернаторы Алтайского края. Однако не смог преодолеть "муниципальный фильтр" и не смог принять участие в избирательной кампании.

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