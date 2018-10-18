Верховная Рада Украины приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами "страны-агрессора". Киев официально считает такой страной Россию, а действие принятого документа распространяется на аннексированный Крым, который украинские власти признали "временно оккупированной территорией".

Законопроект предусматривает лишение свободы для лиц, которые пересекают границу вне украинских пунктов пропуска "с целью причинения вреда интересам страны".

В первую очередь, речь идет о российских военнослужащих и представителях силовых ведомств. Но, как сообщает "Украинская правда", действие закона также распространяется и на любых других иностранных граждан, которые действуют в интересах "страны-агрессора". Расследованием нарушений, согласно законопроекту, будет заниматься Служба безопасности Украины.

За последние годы Киев запретил въезд в страну сотням россиян, которые без его разрешения посещали аннексированный Крым.