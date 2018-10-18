Испанский суд оправдал 17 обвиняемых по делу "русской мафии"

Испанский суд оправдал 17 человек по так называемому делу "русской мафии", сообщает агентство EFE. Суд не нашел оснований считать их причастными к деятельности "Тамбовской" и "Малышевской" преступных группировок.

Как утверждает следствие, предполагаемые лидеры "Малышевской" группировки Геннадий Петров и Александр Малышев переехали в Испанию и через сделки с местной недвижимостью отмывали преступные средства, которые затем переправляли в офшоры и другие страны. Общая стоимость активов Петрова оценивается стороной обвинения в 50 миллионов евро.

Среди подсудимых оказался депутат Госдумы Владислав Резник, который, по данным полиции, был соучастником "Малышевской" группировки. В доказательство следствие предоставляло аудиозапись телефонного разговора с Петровым.

Резник и другие подсудимые отрицают обвинения. Парламентарий настаивает, что голос на записи принадлежит не ему, а все переводы с его личных российских счетов в Испанию носят законный характер.

Прокуратура просила приговорить обвиняемых к 5 годам лишения свободы. Расследование дела длилось 11 лет. В обвинительном заключении фигурируют 27 человек. Десять из них, в том числе Петров и Малышев, сумели избежать правосудия: они покинули Испанию и не вернулись.