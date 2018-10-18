Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Испанский суд оправдал 17 обвиняемых по делу "русской мафии"

Геннадий Петров, предполагемый лидер "Малышевской" преступной группировки. Мальорка, Испания. 14 июня 2008 год. Архивное фото.

Смотреть комментарии

Испанский суд оправдал 17 человек по так называемому делу "русской мафии", сообщает агентство EFE. Суд не нашел оснований считать их причастными к деятельности "Тамбовской" и "Малышевской" преступных группировок.

Как утверждает следствие, предполагаемые лидеры "Малышевской" группировки Геннадий Петров и Александр Малышев переехали в Испанию и через сделки с местной недвижимостью отмывали преступные средства, которые затем переправляли в офшоры и другие страны. Общая стоимость активов Петрова оценивается стороной обвинения в 50 миллионов евро.

Среди подсудимых оказался депутат Госдумы Владислав Резник, который, по данным полиции, был соучастником "Малышевской" группировки. В доказательство следствие предоставляло аудиозапись телефонного разговора с Петровым.

Резник и другие подсудимые отрицают обвинения. Парламентарий настаивает, что голос на записи принадлежит не ему, а все переводы с его личных российских счетов в Испанию носят законный характер.

Прокуратура просила приговорить обвиняемых к 5 годам лишения свободы. Расследование дела длилось 11 лет. В обвинительном заключении фигурируют 27 человек. Десять из них, в том числе Петров и Малышев, сумели избежать правосудия: они покинули Испанию и не вернулись.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG