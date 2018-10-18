Путин: "Мы никого не напрягаем, никуда не забираемся"

Президент России Владимир Путин утверждает, что внешняя политика России "не создает никаких проблем" для других стран. Как выразился российский президент, "мы никого не напрягаем". Такое мнение он высказал на Валдайском дискуссионном форуме, который проходит в Сочи.

При этом Путин посетовал на то, что другие страны обвиняют Россию во вмешательстве в свои дела. Он отверг эти обвинения. По словам Путина, Россия не боится конфликта с другими странами, поскольку ее армия оснащена новейшим, в том числе гиперзвуковым, вооружением, а граждане "готовы отдать жизнь за Отечество". При этом Путин заверил, что не хочет поставить мир "на грань кризиса".

Путин также сказал, что он является националистом, и вместе с ним националистами являются "почти 146 миллионов человек". При этом он сказал, что его национализм не является "пещерным" и "примитивным".

Путин сказал, что России ничего не нужно от других государств, и она "никуда не забирается". На последовавший вопрос про аннексию Крыма президент России ответил: "А Крым это наше".

Путин назвал свои встречи с президентом США Дональдом Трампом "позитивными", несмотря на, как он выразился, "попытку их дискредитировать". Отвечая на вопрос о Сирии, Путин сказал, что Россия в целом выполнила "свою задачу" в этой стране, и подверг критике международную коалицию во главе с США за недостаточные, по его мнению, усилия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Страны Запада обвиняют Россию, в частности, во вмешательстве в президентские выборы в США, в хакерских атаках на международные организации, в покушении на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, в аннексии Крыма и поддержке сепаратистов на востоке Украины.