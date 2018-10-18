Замглавы ФСБ: нужен контроль спецслужб над интернетом

Киберпространство в России должно "находиться под контролем компетентных органов", утверждает заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.

Цитату из его выступления на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества приводит в четверг Интерфакс. По словам замглавы ФСБ, без контроля спецслужб невозможно "гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам". Как сказал Смирнов, необходим "постоянный мониторинг Интернета".

ФСБ, как и другие силовые структуры, не раз заявляли о необходимости усилить контроль над российским киберпространством. Официальная причина – защита граждан от террористических угроз и экстремизма. В рамках усиления контроля регулярно блокируются сайты, которые власти считают экстремистскими. Среди них есть и несколько оппозиционных интернет-изданий, таких как Grani.ru и Kasparov.ru. В 2018 году в России по запросу ФСБ был заблокирован мессенджер Telegram – в ответ на отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки. Для большинства пользователей в России, впрочем, Telegram по-прежнему доступен.

Применяются и другие законы, не связанные с обвинениями в экстремизме: например в 2015 году Роскомнадзор ограничил доступ к деловой социальной сети Linkedin за хранение данных пользователей вне территории России.

В классификации свободы интернета Freedom House Россия с 2015 года находится в категории стран с "несвободным интернетом" (раньше тот считался "частично свободным"). Основная причина ухудшения оценки – блокировки сайтов, которые власти считают нужными для предотвращения террористической угрозы.

Представители стран ШОС – организации, включающей Россию, Китай, Индию, Пакистан и страны Центральной Азии – как утверждается, обсудили в четверг сотрудничество в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму. В 2018 страны ШОС договорились о передаче друг другу более 150 человек, подозреваемых в терроризме, сообщает ТАСС.