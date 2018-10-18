Госдума ввела штрафы за "злоупотребление правом на митинги"

Государственная дума России в четверг поддержала в окончательном третьем чтении законопроект о введении штрафов за "злоупотребление правом на проведение митингов". Им депутаты считают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия "без цели его проведения".

Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для организаций – до 100 тысяч рублей. Наказывать предлагают также тех, кто сначала подал уведомление о митинге, но затем решил его не проводить и не известил об этом местные власти в установленный срок.

В пояснительной записке к документу, который прошел первое чтение летом, говорилось об участившихся случаях фиктивных мероприятий, на обеспечение которых, чтобы соблюсти законность, приходится тратить бюджетные деньги.