Суд в Швейцарии разрешил Украине оспорить отъем крымских активов

Федеральный суд Швейцарии признал право международного арбитража в Женеве рассмотреть заявления 12 украинских компаний о возмещении убытков за национализацию их активов в аннексированном Крыму. Таким образом, было отклонено возражение России, которая утверждала о неподсудности этого дела женевскому арбитражу.

Теперь арбитраж сможет рассмотреть исковые заявления, которые в 2015 году подали против России компания "Укрнафта" и еще 11 других украинских предприятий. Общая сумма исковых требований составила почти 100 миллионов долларов без учета процентов.

В настоящее время Постоянная палата Третейского суда в Гааге рассматривает восемь исков от пятидесяти украинских компаний, оспаривающих отъем активов в Крыму. В мае гаагский суд вынес первое решение, которое обязало Москву выплатить 159 миллионов долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за утраченное в Крыму имущество.

Впоследствии на этом основании апелляционный суд Киева арестовал акции дочерних компаний трех российских банков – Сбербанка, ВТБ Банка и Внешэкономбанка. Теперь их имущество может быть взыскано взамен утраченных крымских активов.