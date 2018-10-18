Редакция "Новой газеты" сообщила об угрозах в ее адрес

Редакция "Новой газеты" заявила в четверг об угрозах в ее адрес и в адрес журналиста Дениса Короткова.

Как утверждает "Новая газета", в среду, 17 октября, к зданию, где расположена редакция, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов издания. 18 октября на том же месте была обнаружена корзина с отрезанной головой барана и новые угрозы, на этот раз в адрес всей редакции.

На сайте "Новой газеты" опубликованы фотографии, из которых следует, что угрожают Денису Короткову.

Этот журналист, в частности, расследовал деятельность так называемой "Частной военной компании Вагнера" в Сирии, в том числе на сайте "Фонтанка" публиковал документы, имеющие отношение к ее деятельности.

В последние дни в соцсетях и так называемых патриотических форумах в интернете появились сообщения о том, что Коротков публиковал личные данные российских военных. В заявлении редакции "Новой газеты" в связи с угрозами говорится, что "утверждения о том, "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте".

Редакция "Новой газеты" призвала расследовать факты угроз и наказать виновных.