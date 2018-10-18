Норвегия извинилась за гонения на вступивших в связь с солдатами Рейха

Власти Норвегии извинились за гонения, которым после Второй мировой войны подверглись норвежские женщины, вступавшие в связь с солдатами армии нацистской Германии. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Эрна Сольберг, передает Euronews.

После вторжения германских войск в Норвегию в апреле 1940 года пропагандистский аппарат в Берлине рекомендовал военнослужащим вермахта вступать в интимные отношения с местными жительницами, чтобы произвести с ними потомство. Это делалось в рамках гитлеровского проекта "расширения арийской расы", который отводил Норвегии приоритетную роль.

По некоторым данным, в результате таких союзов родились около 12 тысяч детей. В послевоенное время их прозвали "нацистской икрой", а самих женщин – "немецкими подстилками". Власти арестовали 14 тысяч норвежек по подозрению в измене. Из них 5 тысяч без суда и следствия было помещено в трудовые лагеря на полтора года. У них отняли детей и поместили их в приюты. Женщин подвергли избиениям и изнасилованиям.

Считается, что около 50 тысяч норвежских девушек вступили в сексуальную связь с солдатами Третьего рейха. Все они "стали жертвами недостойного обращения" после окончания войны, признала Сольберг во время выступления на мероприятии, посвященном 70-летию Всеобщей декларации прав человека. Она подчеркнула, что в отношении этой категории норвежских женщин был нарушен основополагающий принцип, согласно которому никто не может быть осужден без суда и следствия. Глава Центра изучения Холокоста Гури Хельнтнес назвала принесенные извинения "долгожданным шагом".

В 2001 году 150 детей, родившихся от норвежско-немецких пар, пытались добиться от Осло компенсаций за дискриминацию. Европейский суд отклонил их жалобы, сославшись на то, что с момента предполагаемых правонарушений прошло слишком много времени.