Волкер: новые санкции против РФ будут вводить "каждые 1-2 месяца"

Власти США могут вводить новые санкции против России "каждые один-два месяца", заявил в четверг специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, Волкер подтвердил намерение США не менять политику в отношении России: по его мнению, санкции - эффективный инструмент давления. Поэтому их собираются сохранить, а также периодически расширять санкционный пакет, как обычно и происходило до сих пор. Волкер также поблагодарил Евросоюз за единство в вопросе санкций против России.

Спецпредставитель также поддержал решение об отмене эмбарго на продажу Киеву американского оружия, сказав, что США ныне относится к Украине "просто как к обычной стране, имеющей право себя защищать". По мнению Волкера, цель поставок вооружения - не эскалация конфликта на востоке Украины, а наоборот, сдерживание возможной дальнейшей агрессии России.

США впервые ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. С началом вооруженного конфликта в Донбассе к политическим санкциям добавились и экономические меры. Параллельно с США санкции ввел и Евросоюз. Они, однако, являются предметом споров в ЕС. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини накануне в Москве заявил, что намерен добиваться их отмены или смягчения.