Собор Святого Семейства заплатит €36 млн за строительство без лицензии

Администрация собора Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне согласилась выплатить мэрии 36 миллионов евро за то, что последние 133 года храм строился без соответствующего разрешения. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Храм будет выплачивать компенсацию в пользу города в течение 10 лет. В мэрии Барселоны пообещали направить эти средства на улучшение инфраструктуры рядом с собором. В частности, власти хотят благосустроить прилегающие улицы и автобусные остановки. Как отмечает El Pais, в год храм Святого Семейства посещают около 4,5 миллионов туристов, что приносит около 50 миллионов евро прибыли.

Стороны также договорились, что администрация храма всё-таки получит необходимую лицензию на проведение строительных работ. Ожидается, что документ выдадут к началу следующего года.

Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по замыслу архитектора Антонио Гауди. Изначально здание строили только на пожертвования прихожан. Собор до сих пор остаётся недостроенным. Предполагается, что работы завершатся в 2026 году.