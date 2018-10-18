США дают Эр-Рияду еще несколько дней на расследование "дела Хашогги"

Соединенные Штаты готовы дать Саудовской Аравии "еще несколько дней" на расследование исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашшоги. Об этом в четверг заявил в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео. Он вернулся в Вашингтон из Эр-Рияда, куда срочно вылетел в связи с делом Хашшоги, и рассказал в четверг президенту Дональду Трампу о результатах своей поездки.

По словам Помпео, саудовские власти заверили его, что проведут тщательное расследование. Госсекретарь сказал, что в Вашингтоне ожидают его результатов в ближайшие дни, после чего примут решение о дальнейших шагах.

Джамаля Хашшоги, жившего в США влиятельного журналиста, который критиковал саудовского наследного принца Мохаммеда, никто не видел после того, как он 2 октября зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Власти Турции высказали подозрение, что он был убит в здании консульства. Турецкие СМИ в последние дни опубликовали различные материалы, свидетельствующие в пользу версии о преднамеренном убийстве журналиста.

Официальный Вашингтон пока не выдвигал обвинений в адрес Эр-Рияда, однако потребовал расследования. Обстоятельства дела изучает совместная турецко-саудовская следственная группа. Международные правозащитные организации в четверг призвали провести расследование на уровне ООН.

Из-за ситуации с исчезновением Хашшоги многие компании и частные инвесторы отказались от участия в бизнес-форуме в Саудовской Аравии на следующей неделе. В четверг о своем отказе ехать на форум после встречи с Трампом и Помпео заявил министр финансов США Стивен Мнучин.