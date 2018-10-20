Мода от молодых

Кислотный трип, секонд хенд 80-х, дело "Седьмой студии" и другие источники вдохновения обсуждаем с креативным директором Lumier Garson Жаном Рудовым и студентками Школы дизайна НИУ ВШЭ Дарьей Лукаш и Елизаветой Самсоновой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 20 октября в пять часов вечера.