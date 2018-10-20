Мода от молодых

Кислотный трип, секонд хенд 80-х, дело "Седьмой студии" и другие источники вдохновения обсуждаем с креативным директором Lumier Garson Жаном Рудовым и студентками Школы дизайна НИУ ВШЭ Дарьей Лукаш и Елизаветой Самсоновой.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 20 октября в пять часов вечера.
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