Суд в Финляндии вынес приговор создателю прокремлевского сайта

Суд в Хельсинки приговорил основателя и главного редактора прокремлевскогосайта MV-Lehti Илью Яницкина к одному году и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в клевете на журналистку. Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпания YLE.

Яницкин признан виновным по 16 пунктам, в числе которых - диффамация, оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав.

С иском в суд обратилась журналистка YLE Джессика Аро. Она сделала несколько материалов о деятельности российской «фабрики троллей», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Предполагается, что сотрудники этой организации занимаются публикацией пропутинских и прокремлевских комментариев в интернете, С 2014 года Аро изучает распространение в Финляндии пророссийской пропаганды через социальные сети. Она сделала несколько материалов о деятельности российской "фабрики троллей", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. После этого Аро начали систематически преследовать в соцсетях и угрожать ей.

Так, на сайте MV-Lehti опубликовали личные данные Джессики Аро, в том числе место жительства. Также издание писало, что журналистка — наркозависимая.

Илью Яницкина осудили вместе с двумя другими сотрудниками издания MV-Lehti, но они получили условные сроки. Один из обвиняемых —активист Йохан Бекман, который известен своими пропутинскими взглядами. Все трое должны также выплатить компенсацию в 136 тысяч евро.