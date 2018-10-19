Новосибирская пенсионерка принесла министру мыло и веревку

В Новосибирске пенсионерка купила и попыталась вручить министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову веревку и мыло. Также в "подарочный набор" вошли соль и коробка спичек – именно на эти предметы хватило 89 рублей, которые местные чиновники решили добавить к прожиточному минимуму пожилых людей, сообщает организация "Гражданский патруль".

"Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения", – заявила пенсионерка Елена Владимировна.

Когда она попыталась передать подарок и пришла в здание министерства, охранники начали кричать и запретили видеосъемку. На проходной также отказались принять набор и передать его главе министерства. Однако позже это согласился сделать один из сотрудников ведомства, пообещав вручить его Фролову.

Прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирске в этом году составлял 8725 рублей. По планам чиновников, в 2019 он составит 8814 рублей. Глава министерства труда и социального развития региона объяснил, что сумма была рассчитана на основе потребительской корзины. Теперь документ о повышении должны утвердить областные депутаты в конце октября.