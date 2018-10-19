В Польше церковь заподозрили в агитации за правящую партию

В Польше католическую церковь заподозрили в скрытой агитации в пользу правящей партии. В ближайшее воскресенье молитвенные тексты будут выбраны так, чтобы во всех костелах прозвучали слова "Господь любит право и справедливость". При этом "Право и справедливость" (ПиС) – название правящей с 2015 года партии, придерживающейся правых национально-католических взглядов.

На ситуацию обратили внимание несколько оппозиционных изданий. В воскресенье в Польше пройдут выборы во все органы регионального самоуправления, и агитация в этот день запрещена. "Не являются ли эти слова нарушением законодательства?" – задается вопросом леволиберальный еженедельник Polityka.

Польские священники не согласны с этими обвинениями. Глава Католического информагентства Марцин Пшецишевский заявил, что чтения и псалмы на мессы выбирают заранее в Ватикане и используют для служб не только в Польше, но и во всем мире. "Никто этого не подстраивал под события в нашей родине", – сказал "Газете выборчей" Пшецишевский.

Идентичная ситуация сложилась в последний раз в сентябре 2005 года во время парламентских выборов: тогда в храмах тоже пели "Господь любит право и справедливость".

В воскресенье, 21 октября, поляки будут выбирать депутатов муниципальных и региональных ассамблей, а также глав городов и сел. Опросы населения показывают, что ПиС остается самой популярной партией в стране. Но неясно, сможет ли партия получить контроль над большинством органов самоуправления. По данным внутренних исследований польской католической церкви, 37 процентов верующих принимает участие в еженедельных службах. Крещеные католики составляют 96% населения Польши.