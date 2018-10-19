Заключенные ярославской колонии объявили голодовку

Пятеро заключенных ярославской исправительной колонии №1, ставшей известной после публикации видео пыток над осужденными, объявили голодовку. По данным правозащитного фонда "Общественный вердикт", причина голодовки – отсутствие в колонии отопления и неоказание медицинской помощи. Пресс-секретарь "Общественного вердикта" Олег Новиков сообщил, что информация была получена от родителей заключенных, которые обратились в фонд за помощью.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заверил, что его подчиненные уже проверяют информацию о голодовке, а в ближайшее время он планирует посетить колонию лично.

В июле "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК еще в 2017-м году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. К слову, их удалось раздобыть юристам фонда "Общественный вердикт".

Сейчас по этому уголовному делу арестовано 12 сотрудников ФСИН.

Позже было опубликовано еще одно видео с избиением заключенных в той же колонии. По его следам также завели уголовное дело и арестовали двух человек.