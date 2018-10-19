Патриарх: причина насилия в школах - "стремление получать удовольствие"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что одной из причин подросткового насилия в российских ученых заведениях является "стремление детей получать удовольствие", а также "тотальное увлечение гаджетами". Об этом он заявил, отвечая на вопросы участников Общецерковного съезда по социальному служению – в частности, на просьбу прокомментировать массовое убийство в Керченском политехническом колледже.

"Если ребенок большую часть времени уделяет тому, чтобы получать удовольствие, то у него формируются устойчивые наклонности, - сказал Кирилл. – Трудно представить, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги. Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие".

Патриарх также призвал государство бороться со "злоупотреблением электронными играми" и "постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом".

В среду в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. По данным следствия, его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.​

Жертвами нападения на данный момент являются 21 человек. Еще шестеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По свидетельствам знакомых Рослякова, он рос в неполной семье, был замкнутым и мало с кем общался. При этом соседи подростка рассказали, что его периодически избивал отец, который, к тому же, пил.

Следствие считает, что Росляков действовал один, но проверяет информацию о его возможных сообщниках.