Мощный взрыв произошел под Санкт-Петербургом

В городе Гатчина под Санкт-Петербургом на заводе пиротехники "Авангард" произошел мощный взрыв.

Очевидцы сообщают о клубах дыма, поднимающихся на десятки метров. По словам одного из них, взрыв был такой силы, что под "ногами затряслась земля".

На месте работают службы МЧС. По предварительным данным, взрыв произошел в производственном помещении. Пострадали десять человек, один из них погиб. Сообщается, что под завалами могут находиться еще четыре человека.

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