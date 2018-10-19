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Мощный взрыв произошел под Санкт-Петербургом

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В городе Гатчина под Санкт-Петербургом на заводе пиротехники "Авангард" произошел мощный взрыв.

Очевидцы сообщают о клубах дыма, поднимающихся на десятки метров. По словам одного из них, взрыв был такой силы, что под "ногами затряслась земля".

На месте работают службы МЧС. По предварительным данным, взрыв произошел в производственном помещении. Пострадали десять человек, один из них погиб. Сообщается, что под завалами могут находиться еще четыре человека.

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