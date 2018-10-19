Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель обсудят в Стамбуле Сирию

В Стамбуле 27 октября пройдет встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции, посвященная урегулированию конфликта в Сирии.

Сообщения об этом подтвердили в пятницу представители всех четырех государств. Это первая встреча в верхах по сирийской проблематике в подобном формате.

Президенты Турции и России - Реджеп Эрдоган и Владимир Путин - несколько раз обсуждали тему Сирии как между собой, так и с участием президента Ирана. В прошлом месяце турецкий и российский лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. При этом Россия оказывает военную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, а Турция поддерживает ряд формирований сирийской вооруженной оппозиции.

Лидеры Франции и Германии - Эммануэль Макрон и Ангела Меркель - в последние недели неоднократно предупреждали об угрозе гуманитарной катастрофы в Сирии в случае наступления правительственных войск на отряды вооруженной оппозиции в Идлибе.

Франция и Германия вместе с Россией и Украиной образуют так называемую "нормандскую четверку", в рамках которой обсуждается мирное урегулирование на востоке Украины. Лидеры обеих стран ЕС неоднократно осуждали действия России как на Украине, так и в Сирии, однако при этом говорили о необходимости диалога с Москвой для поиска путей разрешения конфликтов.