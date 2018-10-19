Суд оправдал женщину, которая подрабатывала, получая пособие

Пугачевский районный суд Саратовской области вынес оправдательный приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, ранее признанной виновной в незаконном получении пособия по безработице.
Апелляционный суд вынес оправдательный приговор на основании того, что ущерб государству, нанесенный женщиной, был незначителен.
Журавлева попала в поле зрения полиции из-за того, что мыла полы в местной пиццерии, получая за это совсем небольшие деньги, но одновременно с этим получая пособие по безработице – 4900 рублей в месяц. Суд первой инстанции признал ее виновной в "мошенничестве при получении выплат" и приговорил к 120 часам обязательных работ. В решении суда говорилось, что своими действиями мать-одиночка нанесла ущерб государству более чем на семь тысяч рублей. При этом все деньги она тратила на лекарства для дочери, которая страдает эпилепсией.
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