ЕСПЧ присудил 63 тысячи евро жителю Ингушетии из-за похищения его сына

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысяч евро жителю Ингушетии Хамутхану Махлоеву, чьего сына Масхуда похитили в 2009 году. Суд считает, что на российских властях лежит ответственность за отсутствие тщательного расследования дела.

Масхуда Махлоев впервые похитили в декабре 2006 года. На четвертые сутки после его исчезновения, родные узнали из неофициальных источников, что Масхуд содержится в изоляторе временного содержания в Сунженском районном отделе полиции. Там его избивали, принуждая признаться в покушении на местного начальника полиции. В связи с отсутствием доказательств, уголовное дело было прекращено и он вышел на свободу в начале мая 2007 года.

Но преследования продолжались. В августе 2009 года в результате нападения Масхуд получил огнестрельное ранение. Он лечился в больнице в Назрани. По словам его отца, туда приезжали правоохранители, угрожая сыну расправой.

В октябре 2009 года вооруженные люди похитили Масхуда Махлоева, приехав ночью в его родной дом в селе Сунжа. Не представившись и не предъявив документов, они вывели родителей и сестер Масхуда на улицу, а его самого и его брата Ибрагима – жестоко избили. Семья Махлоевых и ее соседи утверждают, что используемые похитителями оружие и машины не оставляли сомнений в том, что за операцией столяи сотрудники одного из силовых ведомств.

По заявлению Хамутхана Махлоева было возбуждено уголовное дело о похищении человека по предварительному сговору с применением оружия, и о незаконном обороте оружия. Однако в августе 2010 года, в связи с "невозможностью установить лиц", ответственных за преступления, дело было приостановлено.

Российсике суды впоследствии отказывались отменять это постановление. Европейский суд по правам человека посчитал, что решения российских правоохранительных органов нарушили статьи 2, 3 и 5 Конвенции по защите прав человека и основных свобод – об отсутствии тщательного расследования похищения Масхуда Махлоева, о его незаконном содержании под стражей и моральном ущербе, нанесённом его близким. В итоге суд обязал Россию выплатить отцу пропавшего без вести Масхуда Махлоева 63 тысячи евро компенсации.