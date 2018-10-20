В Москве задержали двоих мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ

Двое мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ на Лубянке в пятницу, задержаны в Москве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Проводится проверка. О задержанных известно, что один из них 1986, а второй 1981 годов рождения.

Агентство не уточняет мотивы задержанных и какое именно силовое ведомство задержало мужчин. "Медиазона" связалась с пресс-службой главного управления МВД по Москве, там журналистам издания сообщили, что информация о такой акции полиции не поступала.

Накануне мэрия Москвы запретила проводить у здания ФСБ на Лубянке ежегодную акцию "Возвращение имен", приуроченную к Дню памяти жертв политических репрессий. Участники акции ежегодно зачитывают имена погибших во времена сталинского террора.

В этом году в мэрии заявили, что у Соловецкого камня проходят ремонтные работы, сообщал в пятницу центр "Мемориал".