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Власти Москвы запретили проводить акцию "Возвращение имен" на Лубянке

На акции памяти жертв политических репрессий в Москве (Архивное фото)

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Власти Москвы отозвали разрешение на проведение акции памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен" у Соловецкого камня на Лубянской площади. В мэрии сослались на проведение на этом месте ремонтных работ, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Акцию предложили провести у Стены плача на проспекте Сахарова. В "Мемориале" подобную инициативу назвали "неприемлемой"

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходит акция "Возвращение имен", участники которой зачитывают имена погибших во времена сталинского террора. Советские диссиденты заявляют, что нынешняя власть в России продолжает политические репрессии.

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